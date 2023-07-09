Усольцев Денис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцев Денис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1977

Отец: Усольцев Сергей Михайлович

Мать: Усольцева Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.2011

Сын: Усольцев Ярослав Денисович

Мать ребёнка: Усольцева Наталья

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.07.2015

Дочь: Усольцева Яна Денисовна

Мать ребёнка: Усольцева Наталья

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Наталья

Место жительства
Неизвестно
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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