Усольцев Денис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1977
Рождение ребёнка
25.01.2011
Сын: Усольцев Ярослав Денисович
Мать ребёнка: Усольцева Наталья
Рождение ребёнка
13.07.2015
Дочь: Усольцева Яна Денисовна
Мать ребёнка: Усольцева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усольцева Наталья
Место жительства
Неизвестно
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно