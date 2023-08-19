Усольцев Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.10.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1950
Место жительства
С 1952
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.02.1977
Мать ребёнка: Усольцева Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
06.06.1983
Дочь: Ипатенко Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Усольцева Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно