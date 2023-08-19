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Усольцев Сергей Михайлович

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Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

07.10.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1950

Отец: Усольцев Михаил Георгиевич

Мать: Усольцева Александра Павловна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
С 1952
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.02.1977

Сын: Усольцев Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Усольцева Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
06.06.1983

Дочь: Ипатенко Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Усольцева Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Лидия Васильевна

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