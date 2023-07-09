Ипатенко (Усольцева) Любовь Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1983
Рождение ребёнка
18.06.2013
Дочь: Ипатенко Юлия Александровна
Отец ребёнка: Ипатенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ипатенко Александр
Место жительства
Неизвестно
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область