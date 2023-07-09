Ипатенко (Усольцева) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатенко (Усольцева) Любовь Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1983

Отец: Усольцев Сергей Михайлович

Мать: Усольцева Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
18.06.2013

Дочь: Ипатенко Юлия Александровна

Отец ребёнка: Ипатенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипатенко Александр

Место жительства
Неизвестно
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
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