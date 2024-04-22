Семёнов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Семёнов Андрей Николаевич
Мать: Семёнова Ольга Ивановна
Бракосочетание
07.01.1911
Рождение ребёнка
08.10.1911
Дочь: Семёнова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Семёнова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Семёнова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Семёнов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Семёнова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Семёнова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Семёнова Мария Васильевна
Смерть
1893