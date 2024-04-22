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Семёнов Николай Андреевич

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Место рождения

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Семёнов Андрей Николаевич

Мать: Семёнова Ольга Ивановна

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
07.01.1911

Жена: Семёнова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
08.10.1911

Дочь: Семёнова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Семёнова Мария Васильевна

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Семёнова Мария Васильевна

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Семёнов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Семёнова Мария Васильевна

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Семёнова Мария Васильевна

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Семёнова Мария Васильевна

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Смерть
1893
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