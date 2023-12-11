Семёнова (Жердева) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.05.1886
Никольская церковь
Рождение ребёнка
06.10.1889
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Семёнов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Семёнов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Семёнов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семёнов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Андреевна
Отец ребёнка: Семёнов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семёнов Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно