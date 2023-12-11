Семёнова (Жердева) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Жердева) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.05.1886

Муж: Семёнов Андрей Николаевич

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Никольская церковь
Рождение ребёнка
06.10.1889

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Семёнов Андрей Николаевич

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Семёнов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Семёнов Андрей Николаевич

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Семёнов Андрей Николаевич

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Семёнов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Семёнов Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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