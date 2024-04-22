Семёнова (Мерцалова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Мерцалова) Мария Васильевна

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Место рождения

Гостомль, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гостомль, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
07.01.1911

Муж: Семёнов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
08.10.1911

Дочь: Семёнова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов Николай Андреевич

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов Николай Андреевич

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Семёнов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Семёнов Николай Андреевич

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов Николай Андреевич

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов Николай Андреевич

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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