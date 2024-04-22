Семёнова (Мерцалова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1911
Рождение ребёнка
08.10.1911
Дочь: Семёнова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Семёнов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Семёнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно