деревня Гостомль, деревня Гостомль, Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Гостомль

Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2269Гостомля, сц. каз.при рчч. Гостомке и Басовке.171217570634Маслобоень 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Добрынская волость
640. Гостомль, сельцо бывшее владельческое и государственное, при речке Гостомле, дворов 249, жителей 1847, волостное правление (уездный город в 17 верстах)

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Кромской уезд, Гостомльская волость
Гостомля (сельцо)7Почтовое отделение Зиновьево

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Кромский уезд, Гостомльская волость
село Гостомль

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Кромской район
64280Гостомльдеревня52°33'с.ш.35°44'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Кромской муниципальный район, Гостомльское сельское поселение
54625413116д Гостомльдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close