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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2269Гостомля, сц. каз.при рчч. Гостомке и Басовке.171217570634Маслобоень 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
640. Гостомль, сельцо бывшее владельческое и государственное, при речке Гостомле, дворов 249, жителей 1847, волостное правление (уездный город в 17 верстах)
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Гостомля (сельцо)7Почтовое отделение Зиновьево
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Гостомль
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64280Гостомльдеревня52°33'с.ш.35°44'в.д.N-36-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54625413116д Гостомльдеревня