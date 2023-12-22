(Семёнова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семёнова) Мария Николаевна

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Место рождения

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семёнов Николай Андреевич

Мать: Семёнова Мария Васильевна

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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