Турский Владимир Францевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1845
Бракосочетание
31.01.1865
Жена: Турская Фекла Петровна
Рождение ребёнка
02.12.1865
Дочь: Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Турская Фекла Петровна
Рождение ребёнка
16.04.1868
Дочь: Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Турская Фекла Петровна
Рождение ребёнка
31.07.1873
Сын: Турский Евдоким Владимирович
Мать ребёнка: Турская Фекла Петровна
Смерть
Неизвестно