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Турский Владимир Францевич

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Место рождения

Бушево, Київська область

Дата рождения

14.07.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1845

Отец: Турский Франц Петрович

Мать: Турская Александра Александровна

Бушево, Київська область
Бракосочетание
31.01.1865

Жена: Турская Фекла Петровна

Рождение ребёнка
02.12.1865

Дочь: Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Турская Фекла Петровна

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
16.04.1868

Дочь: Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Турская Фекла Петровна

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
31.07.1873

Сын: Турский Евдоким Владимирович

Мать ребёнка: Турская Фекла Петровна

Смерть
Неизвестно
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