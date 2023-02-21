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Турский Франц Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Турский Петр Иванович

Мать: Турская Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1845

Сын: Турский Владимир Францевич

Мать ребёнка: Турская Александра Александровна

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
02.05.1848

Сын: Турский Яков Францевич

Мать ребёнка: Турская Александра Александровна

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
19.10.1854

Дочь: Булатевич Капитолина Францевна

Мать ребёнка: Турская Александра Александровна

Бушево, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турская Александра Александровна

Смерть
Неизвестно
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