Турский Франц Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Турский Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1845
Сын: Турский Владимир Францевич
Мать ребёнка: Турская Александра Александровна
Рождение ребёнка
02.05.1848
Мать ребёнка: Турская Александра Александровна
Рождение ребёнка
19.10.1854
Дочь: Булатевич Капитолина Францевна
Мать ребёнка: Турская Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно