Турский Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Турская Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно