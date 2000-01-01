Турский Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турский Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Турский Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Турский Франц Петрович

Мать ребёнка: Турская Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турская Агафья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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