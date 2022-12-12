Турская Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турская Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1845

Сын: Турский Владимир Францевич

Отец ребёнка: Турский Франц Петрович

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
02.05.1848

Сын: Турский Яков Францевич

Отец ребёнка: Турский Франц Петрович

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
19.10.1854

Дочь: Булатевич Капитолина Францевна

Отец ребёнка: Турский Франц Петрович

Бушево, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турский Франц Петрович

Смерть
Неизвестно
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