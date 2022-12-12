Турская Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1845
Сын: Турский Владимир Францевич
Отец ребёнка: Турский Франц Петрович
Рождение ребёнка
02.05.1848
Отец ребёнка: Турский Франц Петрович
Рождение ребёнка
19.10.1854
Дочь: Булатевич Капитолина Францевна
Отец ребёнка: Турский Франц Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно