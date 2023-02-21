Турская (Войцеховская) Фекла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Войцеховский Петр
Мать: Войцеховская ?
Бракосочетание
31.01.1865
Рождение ребёнка
02.12.1865
Дочь: Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Турский Владимир Францевич
Рождение ребёнка
16.04.1868
Дочь: Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Турский Владимир Францевич
Рождение ребёнка
31.07.1873
Сын: Турский Евдоким Владимирович
Отец ребёнка: Турский Владимир Францевич
Смерть
Неизвестно