Турская (Войцеховская) Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турская (Войцеховская) Фекла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Войцеховский Петр

Мать: Войцеховская ?

Бракосочетание
31.01.1865

Муж: Турский Владимир Францевич

Рождение ребёнка
02.12.1865

Дочь: Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Турский Владимир Францевич

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
16.04.1868

Дочь: Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Турский Владимир Францевич

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
31.07.1873

Сын: Турский Евдоким Владимирович

Отец ребёнка: Турский Владимир Францевич

Смерть
Неизвестно
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