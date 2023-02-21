Войцеховская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Турская Фекла Петровна
Отец ребёнка: Войцеховский Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войцеховский Павел Петрович
Отец ребёнка: Войцеховский Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войцеховский Антон Петрович
Отец ребёнка: Войцеховский Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Войцеховский Петр
Смерть
Неизвестно