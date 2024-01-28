Дмитренков Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Дмитренков Тимофей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитренков Прокопий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 723об
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Дмитренкова Матрена Макаровна
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 74об
Смерть
Неизвестно