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Дмитренков Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Дмитренков Тимофей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитренков Прокопий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренкова Матрена Макаровна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 723об
Рождение ребёнка
1850

Сын: Дмитренков Иван Иванович

Мать ребёнка: Дмитренкова Матрена Макаровна

Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 74об
Смерть
Неизвестно

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