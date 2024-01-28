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Дмитренков Прокопий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитренков Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренкова Дарья Архиповна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Дмитренков Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Дмитренкова Дарья Архиповна

Рождение ребёнка
07.11.1891 ст.

Сын: Дмитренков Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Дмитренкова Дарья Архиповна

Смерть
Неизвестно

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