Дмитренков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 74об
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Метрические книги сл. Ширяевой (Всехсвятская церковь) | Л. 75
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 74 об.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Дмитренков Василий Иванович
Мать ребёнка: Дмитренкова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Дмитренков Павел Иванович
Мать ребёнка: Дмитренкова Наталья Андреевна
Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
24.04.1889 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1889 ст.
Дочь: (Дмитренкова) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Дмитренкова (Колесникова) Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
29.10.1889 ст.
Сын: Дмитренков Косьма Иванович
Мать ребёнка: Дмитренкова (Колесникова) Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Дмитренкова) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Дмитренкова (Колесникова) Матрена Сергеевна
Смерть
Неизвестно