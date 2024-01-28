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Дмитренков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Дмитренков Иван Тимофеевич

Мать: Дмитренкова Матрена Макаровна

Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 74об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренкова Наталья Андреевна

Упоминание
Неизвестно
Метрические книги сл. Ширяевой (Всехсвятская церковь) | Л. 75
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 74 об.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Дмитренков Василий Иванович

Мать ребёнка: Дмитренкова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Дмитренков Павел Иванович

Мать ребёнка: Дмитренкова Наталья Андреевна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
24.04.1889 ст.

Жена: Дмитренкова (Колесникова) Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
29.10.1889 ст.

Дочь: (Дмитренкова) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Дмитренкова (Колесникова) Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
29.10.1889 ст.

Сын: Дмитренков Косьма Иванович

Мать ребёнка: Дмитренкова (Колесникова) Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Дмитренкова) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Дмитренкова (Колесникова) Матрена Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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