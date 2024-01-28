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Дмитренков Тимофей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Дмитренков Степан Саввич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Дмитренков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Дмитренков Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренкова Пелагея Семеновна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 723об
Смерть
Неизвестно
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