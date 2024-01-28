Дмитренков Тимофей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Дмитренков Степан Саввич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Дмитренков Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дмитренков Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 723об
Смерть
Неизвестно