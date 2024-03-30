Косульников Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: Косульников Николай
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Косульников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Косульникова Наталья Харитоновна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Косульников Николай Иванович
Мать ребёнка: Косульникова Наталья Харитоновна
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Косульников Гаврил Иванович
Мать ребёнка: Косульникова Наталья Харитоновна
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Косульников Ефим Иванович
Мать ребёнка: Косульникова Наталья Харитоновна
в 1848 году отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно