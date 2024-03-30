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Косульников Иван Николаевич

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Косульников Николай

Мать: не указана

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Косульников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Косульникова Наталья Харитоновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Косульников Николай Иванович

Мать ребёнка: Косульникова Наталья Харитоновна

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Косульников Гаврил Иванович

Мать ребёнка: Косульникова Наталья Харитоновна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Косульников Ефим Иванович

Мать ребёнка: Косульникова Наталья Харитоновна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
в 1848 году отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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