Косульникова Наталья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косульникова Наталья Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Харитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Косульников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Косульников Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Косульников Николай Иванович

Отец ребёнка: Косульников Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Косульников Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Косульников Иван Николаевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Косульников Ефим Иванович

Отец ребёнка: Косульников Иван Николаевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
в 1848 году отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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