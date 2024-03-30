Косульникова Наталья Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Харитон
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Косульников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Косульников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Косульников Николай Иванович
Отец ребёнка: Косульников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Косульников Гаврил Иванович
Отец ребёнка: Косульников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Косульников Ефим Иванович
Отец ребёнка: Косульников Иван Николаевич
в 1848 году отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно