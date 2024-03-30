Косульников Гаврил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: Марья Гавриловна
Мать ребёнка: Косульникова Александра Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Косульникова Александра Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Гаврииловна
Мать ребёнка: Косульникова Александра Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно