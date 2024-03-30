Косульников Гаврил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосульников Гаврил Иванович

Косульников Гаврил Иванович

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1823 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: Косульников Иван Николаевич

Мать: Косульникова Наталья Харитоновна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: Марья Гавриловна

Мать ребёнка: Косульникова Александра Васильевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: Косульникова Александра Васильевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Гаврииловна

Мать ребёнка: Косульникова Александра Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косульникова Александра Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close