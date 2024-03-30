Косульникова Александра Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: Марья Гавриловна
Отец ребёнка: Косульников Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: Косульников Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Гаврииловна
Отец ребёнка: Косульников Гаврил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно