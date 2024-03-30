Косульникова Александра Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косульникова Александра Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: Марья Гавриловна

Отец ребёнка: Косульников Гаврил Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Марфа Гавриловна

Отец ребёнка: Косульников Гаврил Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Гаврииловна

Отец ребёнка: Косульников Гаврил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косульников Гаврил Иванович

Смерть
Неизвестно
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