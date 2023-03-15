Початков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти15.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Початков Михаил
Мать: Початкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Початкова Мария
Военная служба
15.08.1942
Фамилия Початков Имя Иван Отчество Михайлович Дата рождения/Возраст __.__.1910 Место рождения Пензенская обл., Голицинский р-н, с. Ново-Никольск Дата и место призыва Головинщинский РВК, Пензенская обл... Показать все
Смерть
15.08.1942