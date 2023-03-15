Початков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Початков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

15.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Початков Михаил

Мать: Початкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Початкова Мария

Военная служба
15.08.1942
Фамилия Початков Имя Иван Отчество Михайлович Дата рождения/Возраст __.__.1910 Место рождения Пензенская обл., Голицинский р-н, с. Ново-Никольск Дата и место призыва Головинщинский РВК, Пензенская обл... Показать все
Смерть
15.08.1942

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