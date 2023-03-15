Початкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Початкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Початков Михаил

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Початкова) ?

Отец ребёнка: Початков Михаил

Рождение ребёнка
1902

Сын: Початков Филипп

Отец ребёнка: Початков Михаил

Новоникольское, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Початков ?

Отец ребёнка: Початков Михаил

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Початкова) ?

Отец ребёнка: Початков Михаил

Рождение ребёнка
1910

Сын: Початков Иван

Отец ребёнка: Початков Михаил

Смерть
Неизвестно

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