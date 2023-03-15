Початкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Початков Михаил
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Початкова) ?
Отец ребёнка: Початков Михаил
Рождение ребёнка
1902
Сын: Початков Филипп
Отец ребёнка: Початков Михаил
Новоникольское, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Початков ?
Отец ребёнка: Початков Михаил
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Початкова) ?
Отец ребёнка: Початков Михаил
Рождение ребёнка
1910
Сын: Початков Иван
Отец ребёнка: Початков Михаил
Смерть
Неизвестно