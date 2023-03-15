Початков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Початков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Початков Еремей

Мать: Початкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Початкова ?

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Початкова) ?

Мать ребёнка: Початкова ?

Рождение ребёнка
1902

Сын: Початков Филипп

Мать ребёнка: Початкова ?

Новоникольское, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Початков ?

Мать ребёнка: Початкова ?

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Початкова) ?

Мать ребёнка: Початкова ?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Початков Иван

Мать ребёнка: Початкова ?

Смерть
Неизвестно

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