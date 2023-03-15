Початков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Початков Еремей
Мать: Початкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Початкова ?
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Початкова) ?
Мать ребёнка: Початкова ?
Рождение ребёнка
1902
Сын: Початков Филипп
Мать ребёнка: Початкова ?
Новоникольское, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Початков ?
Мать ребёнка: Початкова ?
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Початкова) ?
Мать ребёнка: Початкова ?
Рождение ребёнка
1910
Сын: Початков Иван
Мать ребёнка: Початкова ?
Смерть
Неизвестно