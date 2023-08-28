Алейников Никита Семенович
Место рожденияТатарская АССР, Теньковский р-н, с. Теньки
Дата рождения28.01.1898
Дата смерти21.02.1974
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1898
Отец: Алейников Семен Степанович
Татарская АССР, Теньковский р-н, с. Теньки
Рождение ребёнка
11.04.1925
Сын: Алейников Василий Никитович
Мать ребёнка: Алейникова Маланя
Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Баталово
Рождение ребёнка
27.01.1927
Сын: Алейников Николай Никитович
Мать ребёнка: Алейникова Маланя
Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Баталово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алейникова Маланя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алейникова Нина Никитична
Мать ребёнка: Алейникова Маланя
Смерть
21.02.1974