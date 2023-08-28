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Алейников Никита Семенович

Место рождения

Татарская АССР, Теньковский р-н, с. Теньки

Дата рождения

28.01.1898

Дата смерти

21.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1898

Отец: Алейников Семен Степанович

Мать: не указана

Татарская АССР, Теньковский р-н, с. Теньки
Рождение ребёнка
11.04.1925

Сын: Алейников Василий Никитович

Мать ребёнка: Алейникова Маланя

Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Баталово
Рождение ребёнка
27.01.1927

Сын: Алейников Николай Никитович

Мать ребёнка: Алейникова Маланя

Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Баталово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алейников Иван Никитович

Мать ребёнка: Алейникова Маланя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алейникова Нина Никитична

Мать ребёнка: Алейникова Маланя

Смерть
21.02.1974
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