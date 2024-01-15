Алейникова (Князева) Маланя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейникова (Князева) Маланя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князев ...

Мать: Князева ...

Рождение ребёнка
11.04.1925

Сын: Алейников Василий Никитович

Отец ребёнка: Алейников Никита Семенович

Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Баталово
Рождение ребёнка
27.01.1927

Сын: Алейников Николай Никитович

Отец ребёнка: Алейников Никита Семенович

Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Баталово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алейников Иван Никитович

Отец ребёнка: Алейников Никита Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алейникова Нина Никитична

Отец ребёнка: Алейников Никита Семенович

Смерть
Неизвестно
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