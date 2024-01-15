Алейникова (Князева) Маланя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Князев ...
Мать: Князева ...
Рождение ребёнка
11.04.1925
Сын: Алейников Василий Никитович
Отец ребёнка: Алейников Никита Семенович
Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Баталово
Рождение ребёнка
27.01.1927
Сын: Алейников Николай Никитович
Отец ребёнка: Алейников Никита Семенович
Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Баталово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алейников Никита Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алейникова Нина Никитична
Отец ребёнка: Алейников Никита Семенович
Смерть
Неизвестно