Алейников Василий Никитович
Место рожденияАлтайский край, Шипуновский р-н, с. Баталово
Дата рождения11.04.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1925
Отец: Алейников Никита Семенович
Мать: не указана
Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Баталово
Рождение ребёнка
24.04.1950
Сын: Алейников Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алейникова Татьяна Васильевнс
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алейников Валадимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно