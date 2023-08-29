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Алейников Василий Никитович

Место рождения

Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Баталово

Дата рождения

11.04.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1925

Отец: Алейников Никита Семенович

Мать: не указана

Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Баталово
Рождение ребёнка
24.04.1950

Сын: Алейников Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алейникова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алейникова Татьяна Васильевнс

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алейников Валадимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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