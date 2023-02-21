Малыгина (Ходырева) Евдокея Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Ходырева) Евдокея Ионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Ходырев Иона Фокеевич

Мать: Ходырева Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Малыгин Иван Родионович

Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Малыгин Пантелей Родионович

Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Федора Родионовна

Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович

Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Васса Родионовна

Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Пелагея Родионовна

Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Малыгин Федор Родионович

Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович

Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Парасковья Родионовна

Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович

Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Васса Родионовна

Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Ирина Родионовна

Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Родион Ксенифонтович

Смерть
Неизвестно
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