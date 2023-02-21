Малыгина (Ходырева) Евдокея Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: Ходырев Иона Фокеевич
Мать: Ходырева Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1820 ст.
Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Малыгин Пантелей Родионович
Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Федора Родионовна
Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Васса Родионовна
Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Пелагея Родионовна
Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович
Рождение ребёнка
1835 ст.
Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Парасковья Родионовна
Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Васса Родионовна
Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Ирина Родионовна
Отец ребёнка: Малыгин Родион Ксенифонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно