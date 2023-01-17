Малыгин Родион Ксенифонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820 ст.
Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Малыгин Пантелей Родионович
Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Федора Родионовна
Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Васса Родионовна
Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Пелагея Родионовна
Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна
Рождение ребёнка
1835 ст.
Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Парасковья Родионовна
Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Васса Родионовна
Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Ирина Родионовна
Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Евдокея Ионовна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно