Малыгин Родион Ксенифонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгин Родион Ксенифонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Малыгин Иван Родионович

Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Малыгин Пантелей Родионович

Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Федора Родионовна

Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна

Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Васса Родионовна

Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Пелагея Родионовна

Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Малыгин Федор Родионович

Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна

Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Парасковья Родионовна

Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна

Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Васса Родионовна

Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Ирина Родионовна

Мать ребёнка: Малыгина Евдокея Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Евдокея Ионовна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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