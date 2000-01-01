Ходырева (Елкиных) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Елкиных) Дарья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Акилина Ионовна

Отец ребёнка: Ходырев Иона Фокеевич

Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Малыгина Евдокея Ионовна

Отец ребёнка: Ходырев Иона Фокеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Иона Фокеевич

Смерть
Неизвестно
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