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Ходырев Иона Фокеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Ходырев Фокей Маркович

Мать: Ходырева Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Поломских Дарья Ионовна

Мать ребёнка: Ходырева Марья Володимеровна

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Агрипина Ионовна

Мать ребёнка: Ходырева Марья Володимеровна

Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Хиония Ионовна

Мать ребёнка: Ходырева Марья Володимеровна

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Акилина Ионовна

Мать ребёнка: Ходырева Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Малыгина Евдокея Ионовна

Мать ребёнка: Ходырева Дарья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Марья Володимеровна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Дарья Федоровна

Смерть
1831 ст.
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