Ходырев Иона Фокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754 ст.
Дата смерти1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Ходырев Фокей Маркович
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Поломских Дарья Ионовна
Мать ребёнка: Ходырева Марья Володимеровна
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Агрипина Ионовна
Мать ребёнка: Ходырева Марья Володимеровна
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Хиония Ионовна
Мать ребёнка: Ходырева Марья Володимеровна
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Акилина Ионовна
Мать ребёнка: Ходырева Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Малыгина Евдокея Ионовна
Мать ребёнка: Ходырева Дарья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходырева Дарья Федоровна
Смерть
1831 ст.