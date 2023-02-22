Архипова Марья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1878
второй брак
Рождение ребёнка
30.07.1879
Дочь: Архипова Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич
Рождение ребёнка
16.10.1881
Дочь: Анна Герасимова
Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич
Рождение ребёнка
29.03.1883
Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич
Смерть
Неизвестно