Архипова Марья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова Марья Григорьевна

Архипова Марья Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1878

Муж: Архипов Герасим Терентьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
второй брак
Рождение ребёнка
30.07.1879

Дочь: Архипова Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич

Рождение ребёнка
16.10.1881

Дочь: Анна Герасимова

Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич

Рождение ребёнка
29.03.1883

Сын: Архипов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close