Архипов Иван Герасимович
Место рождения
Дата рождения29.03.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1883
Рождение ребёнка
08.10.1890
Мать ребёнка: Архипова Анна Наумовна
Рождение ребёнка
18.07.1894
Мать ребёнка: Архипова Анна Наумовна
Рождение ребёнка
09.05.1899
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Архипова Анна Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Анна Наумовна
Смерть
Неизвестно