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Архипов Иван Герасимович

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1883

Отец: Архипов Герасим Терентьевич

Мать: Архипова Марья Григорьевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.10.1890

Мать ребёнка: Архипова Анна Наумовна

Рождение ребёнка
18.07.1894

Мать ребёнка: Архипова Анна Наумовна

Рождение ребёнка
09.05.1899

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Архипова Анна Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Анна Наумовна

Смерть
Неизвестно
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