Архипова Анна Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Анна Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1890

Сын: Архипов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Герасимович

Рождение ребёнка
18.07.1894

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Герасимович

Рождение ребёнка
09.05.1899

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Иван Герасимович

Смерть
Неизвестно
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