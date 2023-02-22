Архипова Анна Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1890
Отец ребёнка: Архипов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
18.07.1894
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
09.05.1899
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно