Архипова (Архипова) Евдокия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1879
Бракосочетание
02.10.1900
Рождение ребёнка
22.09.1901
Дочь: Пелагея Варлаамовна
Отец ребёнка: Архипов Варлаам (Харлампий) Осипович
Рождение ребёнка
?.05.1903
Дочь: Александра Варлаамовна
Отец ребёнка: Архипов Варлаам (Харлампий) Осипович
Рождение ребёнка
20.02.1905
Дочь: Евдокия Варлаамова
Отец ребёнка: Архипов Варлаам (Харлампий) Осипович
Рождение ребёнка
17.10.1907
Дочь: Елизавета Варлаамовна
Отец ребёнка: Архипов Варлаам (Харлампий) Осипович
Рождение ребёнка
26.06.1909
Отец ребёнка: Архипов Варлаам (Харлампий) Осипович
Рождение ребёнка
23.03.1916
Сын: Архипов Василий Варлаамов
Отец ребёнка: Архипов Варлаам (Харлампий) Осипович
Смерть
Неизвестно