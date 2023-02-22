Архипова (Архипова) Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Архипова) Евдокия Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1879

Отец: Архипов Герасим Терентьевич

Мать: Архипова Марья Григорьевна

Бракосочетание
02.10.1900

Муж: Архипов Варлаам (Харлампий) Осипович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: Пелагея Варлаамовна

Отец ребёнка: Архипов Варлаам (Харлампий) Осипович

Рождение ребёнка
?.05.1903

Дочь: Александра Варлаамовна

Отец ребёнка: Архипов Варлаам (Харлампий) Осипович

Рождение ребёнка
20.02.1905

Дочь: Евдокия Варлаамова

Отец ребёнка: Архипов Варлаам (Харлампий) Осипович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.1907

Дочь: Елизавета Варлаамовна

Отец ребёнка: Архипов Варлаам (Харлампий) Осипович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1909

Сын: Архипов Иван Варлаамов

Отец ребёнка: Архипов Варлаам (Харлампий) Осипович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.03.1916

Сын: Архипов Василий Варлаамов

Отец ребёнка: Архипов Варлаам (Харлампий) Осипович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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