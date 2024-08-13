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Загорский Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1835

Отец: Загорский Матвей Федосеевич

Мать: Загорская (Загорская) Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857

Сын: Загорский Иван Иванович

Мать ребёнка: Загорская (Тихонова) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1861

Дочь: Загорская (Загорская) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Загорская (Тихонова) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1863

Сын: Загорский Иван Иванович

Мать ребёнка: Загорская (Тихонова) Параскева Ивановна

Бракосочетание
25.01.1865

Жена: Загорская (Коростина) Анисья Акимовна

Рождение ребёнка
07.11.1865

Дочь: (Загорская) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Загорская (Коростина) Анисья Акимовна

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