Загорский Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1835
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Загорская (Тихонова) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1861
Дочь: Загорская (Загорская) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Загорская (Тихонова) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1863
Мать ребёнка: Загорская (Тихонова) Параскева Ивановна
Бракосочетание
25.01.1865
Рождение ребёнка
07.11.1865
Дочь: (Загорская) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Загорская (Коростина) Анисья Акимовна