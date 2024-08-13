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Загорский Матвей Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Загорский Федосей Логгинович

Мать: Загорская (Неклюдова) Ксения Ерофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825

Сын: Загорский Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья

Рождение ребёнка
1827

Сын: Загорский Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья

Рождение ребёнка
1828

Сын: Загорский Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Загорский Антон Матвеевич

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Загорский Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья

Рождение ребёнка
31.01.1835

Сын: Загорский Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Загорская) Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья

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