Загорский Матвей Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Загорский Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Загорский Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Загорский Антон Матвеевич
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Загорский Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья
Рождение ребёнка
31.01.1835
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Загорская) Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Наталья