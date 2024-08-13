Загорская (Загорская) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорская (Загорская) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825

Сын: Загорский Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Загорский Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Загорский Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Загорский Антон Матвеевич

Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Загорский Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич

Рождение ребёнка
31.01.1835

Сын: Загорский Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Загорская) Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич

Смерть
Неизвестно

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