Загорская (Загорская) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Загорский Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Загорский Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Загорский Антон Матвеевич
Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Загорский Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич
Рождение ребёнка
31.01.1835
Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Загорская) Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Загорский Матвей Федосеевич
Смерть
Неизвестно