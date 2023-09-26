Щенников Ефим Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенников Ефим Афанасьевич

Место рождения

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1828 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Жена

Дети

1872 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Афанасий Платонович

Мать: Василиса Кондратьевна

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Бракосочетание
19.05.1871

Жена: Щенникова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
15.11.1872

Сын: Щенников Александр Ефимович

Мать ребёнка: Щенникова Анна Алексеевна

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.12.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Анна Алексеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
10.09.1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Анна Алексеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
07.11.1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Анна Алексеевна

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Анна Алексеевна

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
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