Щенников Ефим Афанасьевич
Место рождениядеревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Дата рождения1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Афанасий Платонович
Мать: Василиса Кондратьевна
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Бракосочетание
19.05.1871
Рождение ребёнка
15.11.1872
Сын: Щенников Александр Ефимович
Мать ребёнка: Щенникова Анна Алексеевна
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1879
Рождение ребёнка
08.12.1881
Рождение ребёнка
10.09.1884
Рождение ребёнка
07.11.1887
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1891
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно