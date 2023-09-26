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Василиса Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

09.11.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1849 г.р.
1852 г.р.
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1857 г.р.
1860 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Щенников Ефим Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Платонович

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Платонович

Рождение ребёнка
Около 1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасий Платонович

Рождение ребёнка
10.12.1857

Дочь: Щенникова Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Платонович

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1860

Сын: Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Платонович

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1862

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасий Платонович

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1866

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасий Платонович

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1867

Дочь: Агриппина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Платонович

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
Около 12.09.1869

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасий Платонович

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.11.1910
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