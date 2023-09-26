Василиса Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти09.11.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Щенников Ефим Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Платонович
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Платонович
Рождение ребёнка
Около 1853
Рождение ребёнка
10.12.1857
Дочь: Щенникова Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Платонович
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1860
Сын: Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Платонович
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1862
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1866
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1867
Дочь: Агриппина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Платонович
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
Около 12.09.1869
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.11.1910