Афанасий Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти26.07.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Платон Максимович
Мать: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Щенников Ефим Афанасьевич
Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агафья Афанасьевна
Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Рождение ребёнка
10.12.1857
Дочь: Щенникова Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1860
Сын: Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1862
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1866
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1867
Дочь: Агриппина Афанасьевна
Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
Около 12.09.1869
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.07.1886