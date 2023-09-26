Афанасий Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

26.07.1886

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Дети

1849 г.р.
1852 г.р.
Скрыто настройками приватности
1857 г.р.
1860 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Платон Максимович

Мать: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Щенников Ефим Афанасьевич

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агафья Афанасьевна

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

Рождение ребёнка
Около 1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

Рождение ребёнка
10.12.1857

Дочь: Щенникова Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1860

Сын: Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1862

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1866

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1867

Дочь: Агриппина Афанасьевна

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
Около 12.09.1869

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василиса Кондратьевна

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.07.1886
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