Лаврентий (Илларион) (Михайлов)
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти22.04.1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1835
Жена: Зиновия Самуйлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1837
Сын: Алексей (Лаврентиев)
Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова
Рождение ребёнка
26.05.1839
Сын: Игнатий Лаврентиев
Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова
Рождение ребёнка
25.05.1843
Сын: Никита Лаврентиев
Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова
Рождение ребёнка
01.07.1846
Сын: Прокопий Лаврентиев
Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова
Рождение ребёнка
14.11.1848
Сын: Илларион Лаврентиев
Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова
Рождение ребёнка
21.08.1853
Сын: Авраамий Лаврентиев
Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова
Рождение ребёнка
24.01.1856
Дочь: Анна Лаврентиева
Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова
Смерть
22.04.1857