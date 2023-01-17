Лаврентий (Илларион) (Михайлов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентий (Илларион) (Михайлов)

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1814

Дата смерти

22.04.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1835

Жена: Зиновия Самуйлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1837

Сын: Алексей (Лаврентиев)

Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1839

Сын: Игнатий Лаврентиев

Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шотиков Пётр Лаврентиев

Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1843

Сын: Никита Лаврентиев

Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1846

Сын: Прокопий Лаврентиев

Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1848

Сын: Илларион Лаврентиев

Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1853

Сын: Авраамий Лаврентиев

Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1856

Дочь: Анна Лаврентиева

Мать ребёнка: Зиновия Самуйлова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
22.04.1857
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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