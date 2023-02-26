Зиновия Самуйлова
Место рожденияд.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1815
Дата смерти16.02.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Самуил Захаров
Мать: ?
д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1835
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1837
Сын: Алексей (Лаврентиев)
Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)
Рождение ребёнка
26.05.1839
Сын: Игнатий Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)
Рождение ребёнка
25.05.1843
Сын: Никита Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)
Рождение ребёнка
01.07.1846
Сын: Прокопий Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)
Рождение ребёнка
14.11.1848
Сын: Илларион Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)
Рождение ребёнка
21.08.1853
Сын: Авраамий Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)
Рождение ребёнка
24.01.1856
Дочь: Анна Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)
Смерть
16.02.1875