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Зиновия Самуйлова

Место рождения

д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

16.02.1875

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Самуил Захаров

Мать: ?

д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1835

Муж: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1837

Сын: Алексей (Лаврентиев)

Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1839

Сын: Игнатий Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шотиков Пётр Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1843

Сын: Никита Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1846

Сын: Прокопий Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1848

Сын: Илларион Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1853

Сын: Авраамий Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1856

Дочь: Анна Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий (Илларион) (Михайлов)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
16.02.1875
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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