Самуил Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуил Захаров

Место рождения

д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Зиновия Самуйлова

Мать ребёнка: ?

д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Корнилий Самуйлов

Мать ребёнка: ?

д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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