Самуил Захаров
Место рожденияд.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Зиновия Самуйлова
Мать ребёнка: ?
д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Корнилий Самуйлов
Мать ребёнка: ?
д.Стрелицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно