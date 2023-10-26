Антошкина (Медведева) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошкина (Медведева) Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1972

Отец: Медведев Александр Владимирович

Мать: Медведева Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
19.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антошкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
03.12.1995

Дочь: Антошкина Марина Владимировна

Отец ребёнка: Антошкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
03.12.1995

Дочь: Черепанова Алина Владимировна

Отец ребёнка: Антошкин Владимир Владимирович

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