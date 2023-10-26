Антошкина (Медведева) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1972
Рождение ребёнка
19.01.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антошкин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
03.12.1995
Дочь: Антошкина Марина Владимировна
Отец ребёнка: Антошкин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
03.12.1995
Дочь: Черепанова Алина Владимировна
Отец ребёнка: Антошкин Владимир Владимирович