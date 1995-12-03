Антошкина Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошкина Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1995

Отец: Антошкин Владимир Владимирович

Мать: Антошкина Ирина Александровна

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