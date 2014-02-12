Медведева (Супрунова) Татьяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева (Супрунова) Татьяна Максимовна

Медведева (Супрунова) Татьяна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1949

Дата смерти

12.02.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1949

Отец: Супрунов Максим

Мать: Супрунова Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.06.1972

Дочь: Антошкина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Медведев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
15.04.1974

Сын: Медведев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Медведев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
29.11.1982

Дочь: Прокопенко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Медведев Александр Владимирович

Смерть
12.02.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close