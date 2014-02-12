Медведева (Супрунова) Татьяна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1949
Дата смерти12.02.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1949
Отец: Супрунов Максим
Рождение ребёнка
12.06.1972
Дочь: Антошкина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Медведев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
15.04.1974
Сын: Медведев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Медведев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
29.11.1982
Дочь: Прокопенко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Медведев Александр Владимирович
Смерть
12.02.2014