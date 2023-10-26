Медведев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1972
Дочь: Антошкина Ирина Александровна
Мать ребёнка: Медведева Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
15.04.1974
Сын: Медведев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Медведева Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
29.11.1982
Дочь: Прокопенко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Медведева Татьяна Максимовна