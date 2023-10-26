Медведев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1972

Дочь: Антошкина Ирина Александровна

Мать ребёнка: Медведева Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
15.04.1974

Сын: Медведев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Медведева Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
29.11.1982

Дочь: Прокопенко Наталья Александровна

Мать ребёнка: Медведева Татьяна Максимовна

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