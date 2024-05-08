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Смолин Григорий Семенович

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Место рождения

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

08.09.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.19

Дочь: Баженова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение
08.09.1900

Отец: Смолин Семён Павлович

Мать: Смолина Таисья Матвеевна

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
14.01.1938

Сын: Смолин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Смолина Павлина Инокентьевна

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
12.01.1940

Дочь: Попова Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Смолина Павлина Инокентьевна

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Смолина Павлина Инокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Смолина Павлина Инокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сугурова Антонина Григорьевич

Мать ребёнка: Смолина Павлина Инокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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