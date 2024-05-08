Смолин Григорий Семенович
Место рождения
Дата рождения08.09.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.19
Дочь: Баженова Надежда Григорьевна
Рождение
08.09.1900
Отец: Смолин Семён Павлович
Мать: Смолина Таисья Матвеевна
Рождение ребёнка
14.01.1938
Сын: Смолин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Смолина Павлина Инокентьевна
Рождение ребёнка
12.01.1940
Дочь: Попова Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Смолина Павлина Инокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смолина Павлина Инокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смолин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Смолина Павлина Инокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сугурова Антонина Григорьевич
Мать ребёнка: Смолина Павлина Инокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смолин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смолин Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно